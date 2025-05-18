В ночь на 18 мая российские войска атаковали Киевскую область дронами. В результате вражеских ударов в Обуховском районе области есть погибшая, ранены три человека, в том числе четырехлетний ребенок.

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А на Фастовщине после ударов россиян вспыхнул пожар на комбикормовом заводе. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

"К сожалению в результате вражеской атаки в Обуховском районе от полученных травм погибла женщина. Ранен мужчина 61 года, женщина 59 лет и ребенок 4 лет. Они доставлены в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Состояние пострадавших средней тяжести", – рассказал чиновник в 05:27.

Также он добавил, что на Обуховщине россияне частично разрушили частный дом, а в расположенной рядом многоэтажке повылетали окна.

Фиксируются последствия атаки также в Фастовском районе. Там после вражеских ударов вспыхнул пожар на территории комбикормового завода.

На момент сообщения Калашника атака в пристоличном регионе еще продолжалась, поэтому он призвал жителей области оставаться в укрытиях. Воздушная тревога в области была объявлена еще в 23:39 17 мая.

Напомним, накануне вечером стало известно, что российские оккупанты атаковали Донецкую область. В результате вражеских ударов поврежден магазин, погибла женщина, есть раненые.

А утром 17 мая россияне с помощью дрона атаковали рейсовый автобус вблизи Белополья Сумской области. Погибли девять человек, направлявшихся на эвакуацию, есть также раненые, часть из них - в тяжелом состоянии. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, среди погибших от целенаправленного российского террора - целая семья.

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