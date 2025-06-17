РФ массированно атаковала Киевщину: повреждены дома, есть пострадавшая
Страна-агрессор Россия в ночь на вторник, 17 июня, направила дроны-камикадзе типа "Шахед" и ракеты на Киевщину. Там раздавались взрывы, на данный момент известно об одном пострадавшем человеке.
О массированной атаке сообщили в Киевской областной военной администрации. В Вышгородском районе ранена женщина 1970 года рождения, у нее резаная рана правого плеча. Необходимая медицинская помощь оказывается, отметили в ОВА.
В этом районе поврежден частный дом, в нем выбиты окна.
В Броварском районе вследствие вражеской атаки произошло возгорание крыши частного дома. Также зафиксирован пожар хозяйственной постройки на территории предприятия.
Как сообщал OBOZ.UA, под ударом этой ночью был и Киев. Враг запустил по столице "Шахеды" и ракеты, в Соломенском районе зафиксировано падение обломков, в Дарницком и Святошинском также возникли пожары. Известно о по меньшей мере 16 пострадавших.
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