РФ атакует Киев ударными БпЛА: зафиксировано падение обломков

В ночь на вторник, 12 мая, РФ начала очередную массированную атаку на Украину сразу после завершения "перемирия", запустив дроны с разных локаций. В частности, громко было в Киеве.

Видео дня

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. По вражеским целям над столицей работали силы противовоздушной обороны.

В Оболонском районе Киева обломки дрона упали на крышу 20-этажного жилого дома.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о группе БпЛА на Киев с востока, а также о дронах курсом на Бровары и Борисполь.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на объявленное прекращение огня, в ночь на 10 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 27 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили все цели. Зафиксированы попадания на ряде локаций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!