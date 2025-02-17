Решил проехаться по перилам в метро: в Киеве на станции 'Хрещатик' травмировался юноша. Подробности и видео

В метро Киева один из пассажиров решил развлечься, спустившись по балюстраде, но получил тяжелые травмы. Событие произошло на станции подземки "Крещатик".

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Об этом сообщили в пресс-службе столичного метрополитена. Делом занялись правоохранители.

"В столице госпитализировали юношу, который решил развлечься, пренебрегая правилами поведения в метрополитене. Вчера, 16 февраля, около 22:30 на станции метро "Хрещатик" двадцатилетний пассажир сел в начале эскалатора на балюстраду и решил спуститься. Как следствие получил сложные травмы лица и ушиб руки. На место оперативно прибыли медики и госпитализировали парня", – рассказали в пресс-службе.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, что пострадавший 19-летний парень лежит у поста дежурного по станции в беспомощном состоянии.

Со своей стороны в пресс-службе полиции Киева нам подтвердили информацию о чрезвычайном происшествии и добавили, что ее обстоятельства устанавливаются.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержан мужчина, который, по информации следствия, на станции метро "Хрещатик" конфликтовал с пассажирами. Во время задержания злоумышленник достал пистолет и угрожал его применить против полицейских.

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