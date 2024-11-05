'Ты такая патриотка': в Киеве мужчина напал на девушку в кафе из-за просьбы не общаться на русском. Видео

В Киеве мужчина напал на девушку и угрожал ее парню из-за просьбы не общаться на русском и перейти на украинский язык. Событие произошло в кафе-книжном магазине "Сенс".

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Видео с частью конфликта и описанием ситуации на своей странице в соцсети Facebook опубликовала Екатерина Косецкая. Сейчас делом занялись столичные правоохранители.

"На меня напал коренастый мужчина из-за просьбы перейти на украинский. В субботу вечером, 2 ноября, я заглянула в книжный магазин-кафе "Сенс" – на чашечку кофе, чтобы насладиться им и компанией сознательных людей. Не так случилось, как думалось. За соседним столиком начали разговаривать на русском языке, что меня очень удивило, ведь на дверях этого замечательного заведения написано единственное вежливое пожелание – не использовать русский", – рассказала Косецкая.

По словам девушки, она обратилась к мужчинам с просьбой соблюдать правила заведения и не общаться на языке оккупанта-агрессора. Екатерина подчеркнула, что не хотела создавать конфликтную ситуацию, но посетители отреагировали агрессивно, начали глумиться, в частности, выражая пренебрежение к украинскому языку.

"Учи языки", – заявил мне (я знаю 5 языков). Еще мне заявили: "Ты такая патриотка". Да, я патриотка, националистка своего государства, поэтому сейчас я делаю дроны, являюсь голосом Музыкантов, которые уже 3-й год в плену (а вообще-то, волонтерю еще с 2014-го), была участницей Революции Достоинства", – добавила Косецкая.

Она добавила, что в конце концов один из мужчин, сидевший ближе к ней, сначала "обматерил меня, а потом начал угрожать моему парню". Девушка попыталась зафиксировать конфликт на камеру телефона, но оппонент схватил ее за левую руку и вырвал мобильный.

"Около 20 секунд (тогда это казалось долгими минутами) я беспомощно пыталась забрать свою вещь у спортивного мужчины, который явно наслаждался процессом, больно выкручивая мне руку. Видимо, его дополнительно радовала немалая публика и призывы вызвать полицию. А когда я наконец-то отобрала телефон, но взглянула, не поврежден ли он, – еще раз попытался его отобрать", – резюмировала Екатерина.

В пресс-службе полиции Киева нам сообщили, что устанавливают все обстоятельства этого события.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве замечания из-за русского языка закончились конфликтом и дракой, в ходе которой пострадали пожилые женщина и мужчина. В результате происшествия последний попал в больницу с многочисленными травмами.

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