Разрушено здание, есть пострадавший: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото и видео

В ночь с 12 на 13 ноября Россия атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе и ракет. В области успешно работали силы ПВО, к сожалению, обломками сбитого вражеского объекта повреждены окна в доме.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Сегодня ночью и утром Киевщина атакована врагом с помощью БПЛА и ракет. Тревога длится больше 8 часов. К сожалению, в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов ранен человек. Мужчина 48 лет получил ссадины головы, состояние удовлетворительное. Необходимая медицинская помощь была оказана на месте. От госпитализации отказался", – рассказал Кравченко.

Глава КОВА добавил, что на месте падения обломков произошло возгорание складского помещения – пожар локализован спасателями. В пресс-службе ГСЧС Киевщины опубликовали фото последствий очередной террористической атаки РФ, где видно, что здание, на которое упали обломки, полностью разрушена.

Напомним, в ночь на среду, 13 ноября, страна-агрессор Россия снова подняла в небо стратегическую авиацию – с аэродрома "Оленья" в Мурманской области взлетели бомбардировщики Ту-95МС. Всего на пусковые рубежи двигалось к шести бортам.

Как сообщал OBOZ.UA, утром среды, 13 ноября, страна-террорист РФ нанесла комбинированный удар по Киеву. Силами ПВО было уничтожено до десятка дронов-камикадзе и несколько баллистических ракет.

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