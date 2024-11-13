Силы ПВО уничтожили до десятка дронов и несколько баллистических ракет, которыми РФ пыталась атаковать Киев

Утром среды, 13 ноября, страна-террорист РФ нанесла комбинированный удар по Киеву. Силами ПВО было уничтожено до десятка дронов-камикадзе и несколько баллистических ракет.

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Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает прессслужба КГВА. Жители столицы призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Вооруженные силы России нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Впервые за последние 73 дня. Для атаки враг применил вероятно крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты KN-23/KN-24/Искандер-М, беспилотники типа Shahed/"Герань"/"Гербера"/"Пародия". Воздушную тревогу в столице объявили в половине седьмого утра из-за угрозы БпЛА с восточного направления. В это время крылатые ракеты уже направлялись в направлении Киевской области. Когда ракеты уже заходили на Киев, противник одновременно нанес баллистический удар по столице. Завершилась вражеская атака снова беспилотниками", – рассказал Попко.

Глава КГВА добавил, что воздушный удар страны-террориста РФ по Киеву длился более 2 часов. Силы противовоздушной обороны уничтожили несколько крылатых, несколько баллистических ракет и до десятка дронов врага. По состоянию на 9.00 информации о разрушениях или пострадавших в Киеве не поступало.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 13 ноября, страна-агрессор Россия снова подняла в небо стратегическую авиацию – с аэродрома "Оленья" в Мурманской области взлетели бомбардировщики Ту-95МС. Всего на пусковые рубежи двигалось к шести бортам.

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