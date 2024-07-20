Пытался убежать от ТЦК и толкался: в полиции объяснили силовое задержание мужчины в Киеве

В соцсетях распространили видео с силовым задержанием мужчины в Святошинском районе Киева за якобы то, что он не обновил свои данные. Со своей стороны правоохранители заявили, что гражданин вел себя на улице подозрительно. Увидев сотрудников ТЦК и СП, пытался скрыться, а затем вел себя агрессивно.

Видео дня

На задержанного составили несколько админматериалов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

"В сети распространяется видео силового задержания мужчины в районе Борщаговки. Предварительно потому, что он не обновил данные в ТЦК", – говорится в сообщении соцсетей.

На записи можно увидеть, что несколько правоохранителей задержали мужчину и надевали на него наручники, который со своей стороны заявил, что у него только родился ребенок, и он шел домой, когда его схватили. Рядом на месте происшествия находились военные.

Со своей стороны в патрульной полиции Киева дали разъяснение произошедшего в Святошинском районе столицы события.

"Сегодня по сети интернет распространялось видео о задержании мужчины. Разъяснение ситуации. Сегодня во время совместной отработки с работниками центра комплектования и социальной поддержки мы заметили подозрительного мужчину, увидев полицейских, направился в бегство. Мы быстро догнали и остановили беглеца. В то же время гражданин начал агрессивно вести себя, нецензурно высказываться и толкать полицейских", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские составили на мужчину протоколы за злостное неповиновение требованию полицейских и мелкое хулиганство. Для дальнейшего уяснения всех обстоятельств нарушителя доставили в управление полиции Святошинского района.

Как сообщал OBOZ.UA, до 16 июля все военнообязанные граждане Украины должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования. Проигнорировавшим требование закона грозит административная ответственность.

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