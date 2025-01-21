'Процессы идут': лидер группы 'Антитела' рассказал подробности дела об избиении девочки в Белой Церкви. Видео

Отец 12-летней девочки, которую пытали в Белой Церкви подростки и требовали у нее деньги, нашел адвоката, который будет защищать интересы пострадавшего ребенка. Расследование дела продолжается.

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Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщил лидер группы "Антитела" Тарас Тополя. Виновным грозит уголовная ответственность.

"Я вчера говорил с мамой и самой Ярославой – процессы идут. "Антитела" предложили юридическое сопровождение, помощь, услуги нашего профессионального адвоката. Однако мама отказалась, поблагодарила – сказала, что отец с собратьями нашли опытного адвоката в Белой Церкви – он уже включился в процесс", – сообщил Тополь.

Он также призвал всех продолжать следить за делом и "держать все в публичной плоскости" и добавил, что будет информировать о ходе расследования резонансного дела.

"Нужно понимать, что есть действующее законодательство. Какой бы шквал эмоций не вызвало все то, что происходило на том видео – все должно быть в рамках закона. Должны быть экспертизы, определенные следственные действия – следить, чтобы все это было результативно", – добавил певец.

Со своей стороны, в.и.о начальника Киевской областной военной администрации Николай Калашник подчеркнул, что резонансное дело находится на контроле власти, все участники конфликта установлены, а расследование продолжается.

"В то же время прошу унять писак, которые сейчас в сети призывают к самосудам и другим агрессивным действиям в отношении участников или их родственников. Помните, что речь идет о несовершеннолетних. В правовом государстве должны действовать только законные механизмы реагирования. Вместе с учителями и школьными психологами, офицерами образовательной безопасности, ювенальными прокурорами в Киевской области уже активизировали работу с детьми. Подобные отрицательные ситуации не должны повториться. В военное время должны делать все, чтобы поддержать детей, которые сейчас особенно уязвимы", - добавил чиновник.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области группа подростков избила 12-летнюю девочку. Свои действия несовершеннолетние снимали по телефону. 16-летнему юноше, фигурирующему среди других участников избиения, сообщено о подозрении по факту пытки малолетней и вымогания у нее средств.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители расследуют факт пыток и вымогательств денег у 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области. Установлены личности семи участников резонансного события.

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