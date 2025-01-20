Приехали по делам: в Киеве во время российской атаки 18 января погибли супруги из Винницкой области

В результате Российской атаки на Киев в субботу, 18 января, погибли супруги из Винницкой области Алексей и Светлана. Они приехали в столицу по делам.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила местная жительница Соня Голованюк. Тела погибших обнаружили в сгоревшей в результате обстрела машине.

"В результате российской атаки, погибла молодая семейная пара Алексей и Светлана, проживавших в Хмельнике. У них была замечательная семья, в которой осталось двое несовершеннолетних детей Влад и Анна", – говорится в сообщении.

Как отметили местные СМИ, супруги приехали в Киев по делам.

Напомним, Россия в субботу, 18 января, нанесла ракетный удар по Киеву. В результате обстрела в Шевченковском районе столицы погибли и пострадали гражданские, повреждены здания, сгорели авто.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 17 на 18 января Россия атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, обломками повреждены дома и авто.

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