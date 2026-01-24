'Представляла большую угрозу': в Киеве обезвредили боевую часть баллистической ракеты 'Искандер-М'. Фото

В Днепровском районе на левобережье Киева после массированного обстрела, осуществленного Россией в ночь на 24 января, нашли несдетонированную боевую часть часть баллистической ракеты "Искандер-М". Специалистам удалось безопасно ее обезвредить.

Видео дня

Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба ГУНП в городе Киеве. Правоохранители показали соответствующие фото и видео.

Что известно

Фрагменты "Искандера-М" с боевым зарядом весом около полутонны упали рядом с жилыми домами и автозаправочной станцией. Это создавало большую угрозу, ведь российская ракета могла взорваться, вызвав значительные разрушения.

"Искандер-М" обезвредили взрывотехники столичной полиции совместно с саперами ГСЧС.

Они перевели боеприпас в безопасное состояние и с помощью специальной техники изъяли для дальнейшего подрыва в условиях полигона.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Ночью в субботу под вражескими ударами оказались, в частности, Киев и Киевская область. В результате обстрела есть погибший и раненые. На местах попаданий или падения обломков вспыхнули многочисленные пожары.

– Также РФ массированно атаковала Харьков дронами. В городе горели многоэтажные и частные дома, известно о разрушении общежития, где живут переселенцы. Пострадали также больница и роддом. Среди раненых – беременная и ребенок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!