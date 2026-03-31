Праздновала день рождения: на Киевщине спасли девочку-подростка, которая упала в шахту заброшенной станции. Фото

В Белоцерковском районе Киевской области сотрудники ГСЧС спасли девушку, которая упала в шахту на территории заброшенной станции. Как оказалось подросток праздновала день рождения на этой локации.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Сейчас пострадавшая получает необходимую медицинскую помощь.

По словам спасателей, в понедельник, 30 марта, в 19:30 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о том, что на территории недействующей водонасосной станции человек упал в шахту.

На месте происшествия спасатели установили, что на глубине около 8 метров, в воде и мусоре, находится девушка 2009 года рождения.

"С помощью специального снаряжения сотрудники ГСЧС осторожно подняли ребенка на поверхность и передали работникам экстренной медицинской помощи. Пострадавшая получила травмы и получила переохлаждение", – уточнили в пресс-службе.

Как оказалось, инцидент произошел, когда компания подростков находилась на территории заброшенного объекта, где праздновала день рождения.

