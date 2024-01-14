Пожар в киевском ТРЦ Cosmo Multimall возник из-за 7-летнего мальчика: детали от полиции

Полицейские Киева обнаружили виновника пожара в столичном ТРЦ Cosmo Multimall, вспыхнувшего вечером 13 января в Соломенском районе. Им оказался 7-летний мальчик, посещавший парк развлечений в этом ТРЦ.

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Факт преднамеренного поджога установили с помощью видео с камер наблюдения. Подробности раскрыли в полиции Киева.

Сообщение о пожаре в игровой комнате одного из торгово-развлекательных комплексов Соломенского района столицы правоохранители получили вечером 13 января. На место происшествия полицейские прибыли вместе с сотрудниками ГСЧС и медиками.

"Посетителей торгового центра вовремя эвакуировали, серьезных травм и повреждений граждане не получили", – говорится в сообщении.

Когда угроза для людей и здания была нейтрализована, правоохранители приступили к осмотру места событий и просмотрели видео с камер наблюдения.

"При проведении осмотра места происшествия и проработки видео с камер внутреннего наблюдения, полицейские в сотрудничестве со службой безопасности ТРЦ установили, что пожар возник вследствие умышленного поджога, который совершил 7-летний мальчик – посетитель парка развлечений", – говорится в сообщении.

Сейчас малолетнего поджигателя вместе с родителями пригласили в Соломенское управление полиции для дачи показаний. Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК – умышленное уничтожение или повреждение имущества. В упомянутой части статьи УКУ говорится о причинении имущественного вреда в особо крупных размерах, в частности путем поджога или другим способом, представляющим опасность для общества. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до десяти лет.

"Полиция обращается к гражданам: пожалуйста, общайтесь со своими детьми и разъясняйте им правила обращения с огнем и легковоспламеняющимися материалами. Помните, игры с огнем могут привести к трагическим последствиям", – обратились полицейские к украинцам.

Как сообщал OBOZ.UA, после начала пожара вечером 13 января из ТРЦ Cosmo Multimall эвакуировали около 200 человек. Как отмечал мэр столицы Виталий Кличко, сообщивший о чрезвычайном происшествии, огонь, скорее всего, вспыхнул на 4-м этаже четырехэтажного здания, в детской комнате, откуда огонь распространился на площадь 50 кв. м.

Судя по опубликованным ГСЧС фото, кроме огня значительный ущерб ТРЦ нанесла также вода, которой спасатели тушили пламя.

К медикам, по данным Кличко, обращались трое пострадавших от пожара: двое сотрудников и 8-летняя девочка, находившаяся в торговом центре. Все – с жалобами на отравление продуктами горения. Медики предоставили им помощь на месте. От госпитализации пострадавшие отказались.