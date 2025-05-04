Повреждены жилые дома и выбиты сотни окон: в Киеве озвучили последствия ночной атаки "Шахедов". Фото

В ночь на 29 апреля Киев подвергся очередной атаке российских дронов-камикадзе. Беспилотники типа "Шахед" нанесли ущерб жилым домам в Оболонском и Святошинском районах.

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Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Вячеслав Непоп. По его словам, в квартирах и местах общего использования взрывной волной выбито 260 окон. Город уже предоставил плёнку для временной защиты поврежденных окон и готовит финансовую помощь для пострадавших.

"В результате ночной атаки БПЛА в Оболонском и Святошинском районах столицы повреждены жилые дома, взрывной волной выбито 220 окон в квартирах и еще 40 – в местах общего пользования", – говорится в сообщении.

Кроме этого, в Святошинском районе был уничтожен полностью частный дом, где проживали две семьи. Оставшиеся без дома уже обратились с заявлениями на временное жилье и такую помощь им оказывают.

"Город рядом с каждым, кто пострадал от российской агрессии. Работаем, чтобы поддержать киевлян и ликвидировать последствия атак как можно быстрее", – сказал Непоп.

Куда обращаться киевлянам, чье жилье повреждено или уничтожено в результате военных действий

Напомним, что киевляне, чье жилье пострадало от войны, могут воспользоваться государственной программой компенсации "Восстановление".

Подать заявление на компенсацию можно как онлайн как через портал "Действие", так и в автономном режиме – в любом Центре предоставления административных услуг (ЦНАП) в Киеве. Для этого нужно предоставить выписку из Государственного реестра прав на недвижимость.

Если информации о вашей квартире или доме нет в реестре, нужно подать заявление на их государственную регистрацию в ЦНАП вместе с документами, подтверждающими ваше право собственности (при наличии таких документов). После проверки данных в регистровых книгах КП "Киевское городское БТИ", государственные регистраторы в течение 5 рабочих дней принимают решение о регистрации имущества.

Если у вас нет документов на поврежденное или разрушенное жилье, или возникли другие вопросы, вы можете обратиться за консультацией по будням с 9:00 до 16:00 по телефону Департамента: (044) 489-87-83.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 4 мая, российские захватчики атаковали Киев "Шахедами". В столице раздавались мощные взрывы, по враждебным целям работали силы ПВО. Из-за падения обломков вспыхнули пожары в домах. Известно пострадали 11 человек, из которых двое детей.

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