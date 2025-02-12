Повреждены дома, возник пожар на складах: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевскую область. Фото

В ночь на 12 февраля Россия снова атаковала Киевщину. В области успешно работали силы противовоздушной обороны, однако, к сожалению, есть повреждения, возник пожар.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Киевщина продолжает ликвидировать последствия ночной атаки противника. В Бориспольском районе женщина 70 лет получила острую реакцию на стресс. Помощь была оказана на месте, без госпитализации", – говорится в сообщении.

В этом же районе количество поврежденных частных домов увеличилось до 10, а еще один – в Фастовском районе. В домах повреждены фасады, кровли, выбиты окна и двери. Также повреждения получили хозяйственные здания и два автомобиля. Пожар в нежилых помещениях в Обуховском районе ликвидирован. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

Кроме того, в Фастовском районе обломками российского дрона повреждены частный дом и один недостроенный дом. В помещениях выбиты окна и повреждены фасады. Оперативные группы продолжают работу по выявлению и ликвидации последствий вражеской атаки в области.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия утром в среду, 12 февраля, нанесла по Киеву удар баллистическими ракетами. В городе работали силы ПВО – падение обломка в одном из районов столицы зафиксировала камера видеонаблюдения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!