Момент падения сбитой российской ракеты в Киеве зафиксировала камера. Видео

Страна-террорист Россия утром среды, 12 февраля, нанесла по Киеву удар баллистическими ракетами. В городе работали силы ПВО – падение обломка в одном из районов столицы зафиксировала камера видеонаблюдения.

Видео дня

Соответствующая запись была опубликована в соцсетях. К сожалению, в результате обстрела погибший, а среди пострадавших – малолетний ребенок.

"Видео момента сегодняшнего утреннего прилета баллистики", – говорится в сообщении.

На опубликованной записи можно увидеть и услышать момент взрыва.

Как отметил мэр Киева Виталия Кличко, в Оболонском районе в результате обстрела есть погибший. Также было известно о трех пострадавших, среди которых 9-летняя девочка.

Напомним, Россия в ночь на 12 февраля и утром устроила комбинированную атаку на Украину. Враг запустил семь баллистических ракет по Киеву и Кривому Рогу и атаковал 123 беспилотника.

Как сообщал OBOZ.UA, утром среды, 12 февраля, страна-террорист РФ атаковала Киев баллистическими ракетами. В результате вражеского удара, в частности, в Оболонском районе повреждены офисные здания, а на месте падения обломков образовалась глубокая воронка.

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