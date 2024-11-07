Повреждены дома и возник пожар: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь на 7 ноября Россия снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, обломками сбитых дронов, в частности, повреждены дома в одном из районов области.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Враг не прекращает массированные атаки дронами на нашу область. Тревога длится уже 10 часов. В регионе активно работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", – рассказал Кравченко.

По словам главы Киевской ОВА, по состоянию на 8:30 известно о том, что в одном из населенных пунктов зафиксированы повреждения 4 частных домов. В частности, выбиты окна, повреждены крыши и заборы. Кроме того, в одном из районов ликвидирован пожар травяного настила, возникший вследствие падения обломков сбитых вражеских целей. Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.

Напомним, войска России в ночь на четверг, 7 ноября, в очередной раз направили на Киев ударные БПЛА типа Shahed. В столице и в окрестностях работала ПВО, из-за падения обломков сбитых целей горели гаражи, СТО, многоэтажка, бизнес-центр и медучреждение, пострадали два человека.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист ФР в ночь с 6 на 7 ноября снова атаковала Киев с помощью дронов-камикадзе. Благодаря слаженной работе сил ПВО в воздушном пространстве над и на подступах к городу было уничтожено более трех десятков российских БПЛА.

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