Повреждены дома, есть травмированные: в КОВА рассказали о последствиях ночной ракетной атаки на Киевщину. Фото

Ночью в воскресенье, 27 августа, страна-агрессор РФ в очередной раз атаковала Украину крылатыми ракетами. Силами ПВО были уничтожены воздушные цели на территории Киевщины, однако обломками повреждены частные дома, травмированы два человека.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Ночью в очередной раз враг атаковал область ракетами. Воздушная тревога продолжалась почти 3 часа. В области работала ПВО. Благодаря профессиональной работе сил противовоздушной обороны попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет", – рассказал Кравченко.

Однако, по его словам, из-за падения обломков сбитых крылатых ракет в одном из районов Киевщины повреждено 10 частных домов. Один имеет значительные повреждения, у других – выбитые окна, двери, крыши, иссеченные фасады. Повреждены 2 автомобиля и ангар для хранения сельхозтехники.

"2 человека были травмированы. Люди получили помощь на месте. Оперативные службы продолжают работать. Предоставляется вся необходимая помощь", – резюмировал Кравченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, государство-террорист Россия ночью 27 августа атаковало Украину крылатыми ракетами, постоянно менявшими направление движения. Защитникам неба удалось сбить четыре цели, а остальные, вероятно, были ошибочны.

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