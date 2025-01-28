Повреждены дома и музей ретроавто, возник пожар: последствия российской атаки в Киевскую область. Фото и видео

В ночь с 27 на 28 января страна-террорист РФ снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, обломками сбитых объектов были, в частности, повреждены дома и музей ретроавтомобилей.

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Об этом сообщил в.и.о начальника Киевской областной военной администрации Николай Калашник. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"В результате вражеской атаки БпЛА в области обломками сбитой цели повреждено помещение, в котором находился музей ретро-автомобилей. Работники ГСЧС потушили пожар на площади 600 м2. Предварительно, в ангаре уничтожены 9 транспортных средств и 27 повреждены", – сообщил чиновник.

Кроме того, он добавил, что последствия атаки также зафиксированы еще в трех районах области. В них повреждены 2 частных дома, 3 нежилых помещения, 3 автомобиля. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

Оперативные группы продолжают работу по ликвидации последствий ночной атаки противника.

Напомним, российские оккупационные войска в ночь на вторник, 28 января, атаковали "Шахедами" Харьков. В результате попадания вражеского БПЛА в городе вспыхнул масштабный пожар. Предварительно россияне попали в гражданское предприятие – деревообрабатывающий цех.

Как сообщал OBOZ.UA, российские ударные дроны утром 28 января атаковали Одессу. В результате взрывов в городе повреждены квартиры в многоэтажках, вспыхнули автомобили.

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