Повреждены дома и линия электросети: в полиции рассказали о последствиях российской атаки на Киевскую область. Фото

В ночь на 6 января Россия в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако из-за падения обломков сбитых объектов повреждены дома и линия электросети.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Сегодня, 6 января, оккупанты нанесли очередной удар по территории Киевской области. По состоянию на 07:40 повреждены два частных дома, транспортное средство и линия электропередачи. По предварительным данным, пострадавшие отсутствуют", – уточнили в полиции.

Напомним, днем 5 января российская террористическая армия в очередной раз атаковала общественный транспорт в Херсоне. Под вражеский удар попал маршрутный автобус.

Как сообщал OBOZ.UA, в последние сутки 2024 года страна-агрессор устроила дроновую и ракетную атаку на Украину, в том числе на столичный регион. Утром 31 декабря после сигнала воздушной тревоги взрывы прогремели в Киевской области и Киеве, где обломки вражеской цели упали на кровлю частного здания.

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