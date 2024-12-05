Повреждены дома и линия электросетей: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

В ночь с 4 на 5 декабря страна-агрессор РФ атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, в результате падения обломков сбитых БПЛА повреждены дома и линия электросетей

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жители региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Враг не прекращает ночные атаки БПЛА на Киевщину. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", – рассказал Кравченко.

Глава Киевской ОВА добавил, что в результате падения обломков сбитых вражеских целей в двух районах области повреждены 3 частных дома и линия электросетей. В домах повреждены окна, двери, кровли.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины во время российской воздушной атаки в ночь на 5 ноября сбили 30 из 44 ударных дронов, еще ряд беспилотников были локационно потеряны. В то же время РФ нанесла удар баллистике по Днепропетровщине.

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