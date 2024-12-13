Повреждены дома и линии электросетей: последствия очередной российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь с 12 на 13 декабря страна-агрессор РФ атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе и крылатых ракет. В области успешно работали силы ПВО, однако вследствие падения обломков сбитых объектов повреждены, в частности, частные дома и линии электросетей.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Очередная массированная атака врагами крылатыми ракетами и БпЛА. Тревога в области продолжалась почти 15 часов. В Киевской области активно работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Благодарю защитников неба за невероятную работу. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", – рассказал Кравченко.

По словам главы КОВА, в результате падения обломков сбитых целей в двух районах области повреждены 4 частных дома – выбиты окна и двери, иссечены фасады. Кроме того, в одном из районов повреждены два бокса сельскохозяйственного предприятия, в другом – линии электросетей.

Падения обломков также фиксируются вне населенных пунктов на открытых участках местности. Оперативные группы продолжают ликвидировать последствия ночной атаки противника.

Как сообщал OBOZ.UA, государство-террорист Россия после ночной дроновой атаки утром 13 декабря нанесла по Украине и ракетные удары, в том числе баллистики. Вражеские цели были запущены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, самолетов МиГ-31К и кораблей в Черном море.

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