Повреждены дома и авто: в полиции рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Подробности и фото

Страна-агрессор РФ в ночь на четверг, 26 февраля, нанесла очередной комбинированный удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, в нескольких районах повреждены дома, авто и хозяйственные помещения.

Об этом сообщили в полиции Киевской области. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"Правоохранители Киевщины работают на местах последствий атаки РФ в области. Сегодня оккупанты в очередной раз совершили обстрел столичного региона. Повреждены 8 жилых домов, 2 автомобиля, гаражные и хозяйственные помещения. К счастью, пострадавшие отсутствуют", – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что в Бучанском районе повреждения получили 3 частных домовладения, 2 гаражных и 2 хозяйственных помещения. На Броварщине повреждены 2 жилых дома и 2 машины. В Вышгородском районе пострадал дом и складское помещение. На Обуховщине разрушениям подверглись 2 частных дома.

Что предшествовало

С вечера 25 февраля страна-агрессор Россия начала подготовку к очередной массированной атаке по территории Украины. Враг осуществил массовые запуски БпЛА из разных локаций, ударил баллистическими ракетами, а под утро атаковал крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 26 февраля, Россия устроила комбинированную атаку на Киев. Враг направил на город ударные БпЛА и баллистические ракеты, раздавались взрывы.

