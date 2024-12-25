Повреждены дома и 12 грузовиков: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь с 24 на 25 декабря Россия снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако из-за падения обломков БпЛА, в частности, повреждены дома и 12 грузовиков.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Враг продолжает атаковать Киевщину БпЛА даже в Рождество. Воздушная тревога продолжалась всю ночь. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", – рассказал Кравченко.

Глава Киевской ОВА добавил, что в результате падения обломков сбитых вражеских целей в двух районах повреждены 12 грузовых автомобилей, здание кафе и 3 частных дома. В зданиях выбиты окна, двери, иссечены фасады и повреждены кровли. Владельцам домов будет предоставлена вся необходимая помощь в восстановлении.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 декабря Силы обороны отразили очередную воздушную атаку РФ, сбив над Украиной 36 вражеских беспилотников разных типов. Один из российских "Шахедов" попал по животноводческой ферме в Сумской области.

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