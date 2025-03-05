Повреждены дома, авто и детсад: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь на 5 марта страна-террорист РФ снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако из-за падения обломков БПЛА повреждены, в частности, многоэтажки, детсад и школа.

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Об этом сообщил в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Враг не прекращает атаковать Киевщину с помощью БПЛА. Тревога ночью объявлялась трижды. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.

В КМВА добавили, что в результате вражеской атаки зафиксированы повреждения в Бориспольском районе. Поврежден остекление 85 квартир в 2 многоквартирных домах, 20 автомобилей, 2 микроавтобуса, магазин, частный дом, 2 складских помещения, 2 ангара, окна детского сада и школы.

Оперативные службы на местах продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером во вторник, 4 марта, российские оккупационные войска снова атаковали мирную Одессу "Шахедами". В городе раздавались взрывы, после чего часть областного центра осталась без света, воды и тепла. В Одесской области в результате атаки РФ погиб мирный житель.

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