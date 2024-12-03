Повреждены частные дома: подробности о последствиях российской атаки в Киевскую область. Фото

В ночь со 2 на 3 декабря страна-террорист РФ снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, к сожалению, обломками сбитых целей, в частности, повреждены частные дома и автомобили.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Очередная ночная атака врага ударными дронами в Киевскую область. В области работали силы ПВО. Есть уничтоженные цели. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры не допущено", – сообщил Кравченко.

Как уточнили в пресс-службе полиции Киевщины, по состоянию на 09:00 в одном из населенных пунктов зафиксировано повреждение четырех частных домов, газовой трубы, двух автомобилей и забора. Кроме того, в одном из районов разрушено гаражное помещение.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 декабря российские войска во время воздушной атаки на Украину ударили по Ровенщине. Вражеский удар пришелся на объект энергетической инфраструктуры.

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