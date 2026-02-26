Поврежденный дом и дыра в потолке: последствия атаки РФ на Печерск в Киеве. Фото и видео

Ночью четверга, 26 февраля, страна-террорист РФ нанесла очередной комбинированный удар по Киеву. В результате обстрела в Печерском районе был поврежден частный жилой дом.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Призываем жителей не игнорировать воздушную тревогу.

Террористическая атака

Так, ночью 26 февраля Россия нанесла очередной удар по Киеву с помощью ракет и дронов-камикадзе. В Печерском районе обломками "Шахеда" поврежден частный дом, состоящий из четырех секций – одна из них подверглась разрушениям. В этой комнате было заблокировано два человека, которых освободить из ловушки помогли родственники – к счастью, никто не погиб.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и спасатели. Кроме того, на месте нашли и изъяли обломки российского БПЛА.

Что предшествовало

С вечера 25 февраля страна-агрессор Россия начала подготовку к очередной массированной атаке по территории Украины. Враг осуществил массовые запуски БпЛА из разных локаций, ударил баллистическими ракетами, а под утро атаковал крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 26 февраля, Россия устроила комбинированную атаку на Киев. Враг направил на город ударные БпЛА и баллистические ракеты, раздавались взрывы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!