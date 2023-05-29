Поврежденные обломками дома и объекты инфраструктуры: в полиции рассказали о последствиях ночной атаки на Киевщине. Фото

Страна-террорист РФ в ночь на 29 мая устроила очередную воздушную атаку по территории Украины. В результате падения обломков были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры в нескольких районах Киевской области.

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Об этом в своем Telegram-канале глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Жителей региона призвали не игнорировать сообщения о воздушной тревоге.

"Очередная массированная атака врага на Киевщину. Враг обстреливал нас крылатыми ракетами и беспилотниками. С 00:31 до 5:00 в области звучала воздушная тревога. Благодаря Силам противовоздушной обороны практически все вражеские цели были уничтожены. В результате атаки повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры в нескольких районах области. Погибших и пострадавших нет", – рассказал Небытов.

Генерал полиции добавил, что правоохранители продолжают устанавливать места падения обломков вражеских воздушных объектов и фиксировать последствия ночной атаки.

Со своей стороны мэр Броваров Киевской области Игорь Сапожко уточнил, что во время вражеской атаки несколько домов в городе "терпели повреждения от обломков, в основном это разбитые окна".

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационная армия России ночью понедельника, 29 мая, устроила новую атаку на Украину дронами-камикадзе и ракетами. Около часа взрывы прогремели в Киевской и Винницкой областях, там отработали силы противовоздушной обороны. В столице в результате падения обломков есть незначительные повреждения.

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