Попали в водную ловушку: в Киевской области трое рыбаков чуть не утонули в Днепре. Фото

Вблизи села Гнедин Киевской области в субботу, 16 ноября, на реке Днепр едва не погибли три рыбака. Лодка мужчин опрокинулась и они оказались в холодной воде.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Пока их жизни ничего не угрожает.

"Неприятный случай со счастливым окончанием произошел сегодня в Бориспольском районе вблизи села Гнедин. В 09:25 (16 ноября. – Ред.) в опративно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что трое рыбаков на реке Днепр перевернулись на лодке и нуждаются в помощи ГСЧС", – рассказали в пресс-службе.

Спасатели, оперативно приехавшие на место происшествия с помощью лодки, быстро вытащили рыбаков на берег и оказали им необходимую помощь.

В ГСЧС еще раз призывали соблюдать правила безопасности во время пребывания на воде, особенно в холодное время года, и необходимость спасательных средств.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Тетиев Киевской области в реке Роська обнаружили утопленника. Чтобы достать тело мужчины из воды, на место вызвали спасателей.

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