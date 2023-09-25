"Получили резаные раны лица и конечностей": в РГА рассказали о состоянии пострадавших в результате ракетной атаки по Киеву 21 сентября

Все киевляне, пострадавшие в результате ракетной атаки страны-террориста РФ на Киев 21 сентября, сейчас лечатся дома. Среди них 18-летняя и 9-летняя жительницы Дарницкого района, получившие резаные раны лица и конечностей.

Об этом сообщил глава Дарницкой РГА Николай Калашник, передает "Вечерний Киев". Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

По его словам, в результате ракетных обстрелов пострадали семь человек, четыре из которых госпитализированы в медицинские учреждения столицы. В частности, ранения получили 18-летняя и 9-летняя киевлянки. Первую отвезли в Больницу скорой медицинской помощи, вторую – в Киевскую городскую детскую клиническую больницу № 2.

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"На момент получения ранения, девушки находились в своих жилищах. Они получили резаные раны лица и конечностей. Была и легкая степень минно-взрывной травмы. Сразу после оказания медпомощи в стационаре, всех направили для дальнейшего амбулаторного лечения. Пострадавших в стационарах пока нет. Все дома", – уточнил Калашник.

Напомним, в четверг, 21 сентября, страна-террорист РФ нанесла ракетный удар по Киеву. В результате падения обломков, в частности, в Дарницком районе пострадала 9-летняя девочка. По словам мамы ребенка, все произошло очень быстро. Следует добавить, что обломки сбитой российской ракеты упали на СТО, здание которой частично выгорело. Взрывной волной были выбиты окна жилого дома и снесло крышу. Также повреждено училище и общежитие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате российской атаки на Киевщину под утро 21 сентября два человека получили ранения. На территории области обнаружены сбитые обломки вражеских ракет.

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