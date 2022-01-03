Под Киевом вспыхнул пожар в многоэтажке, от огня спасли двух человек. Фото и детали ЧП

Марина Лисничук
Происшествия
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Под Киевом вспыхнул пожар в многоэтажке, от огня спасли двух человек. Фото и детали ЧП

В Вышгороде на Киевщине 3 января горел мансардный этаж многоквартирного дома. Не всем жителям удалось спастись от огня самостоятельно.

Информация о происшествии по улице Спасской пожарным поступила в 07:12 понедельника. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что возгорание возникло на крыше пятиэтажки. Его площадь составляла 800 квадратных метров.

Пожар возник на крыше пятиэтажки
Видео дня

До прибытия пожарных жители сами выбежали из охваченного огнем и дымом дома. При этом двоим понадобилась помощь спасателей.

Ликвидация пожара

Их на месте ЧП работало 40 человек и 11 единиц техники. В частности, из государственных пожарно-спасательных частей и постов Вышгорода, Вишневого, Броваров, Гостомеля, а также поселка Дымер, сел Новые Петровцы, Пирново и Сухолучье.

Пожарники спасли из охваченного огнем дома двух жителей

Пожар специалисты ГСЧС локализовали в 10:10, а в 11:40 полностью ликвидировали на общей площади 600 кв. м.

Над ликвидацией ЧП работало 40 спасателей
Пожар произошел в доме по улице Спасской в Вышгороде

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 декабря в Киеве в пожаре погиб мужчина. Возгорание произошло в квартире многоэтажки, расположенной на ул. Трудовой в Шевченковском районе столицы

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