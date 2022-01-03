Под Киевом вспыхнул пожар в многоэтажке, от огня спасли двух человек. Фото и детали ЧП

В Вышгороде на Киевщине 3 января горел мансардный этаж многоквартирного дома. Не всем жителям удалось спастись от огня самостоятельно.

Информация о происшествии по улице Спасской пожарным поступила в 07:12 понедельника. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что возгорание возникло на крыше пятиэтажки. Его площадь составляла 800 квадратных метров.

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До прибытия пожарных жители сами выбежали из охваченного огнем и дымом дома. При этом двоим понадобилась помощь спасателей.

Их на месте ЧП работало 40 человек и 11 единиц техники. В частности, из государственных пожарно-спасательных частей и постов Вышгорода, Вишневого, Броваров, Гостомеля, а также поселка Дымер, сел Новые Петровцы, Пирново и Сухолучье.

Пожар специалисты ГСЧС локализовали в 10:10, а в 11:40 полностью ликвидировали на общей площади 600 кв. м.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 декабря в Киеве в пожаре погиб мужчина. Возгорание произошло в квартире многоэтажки, расположенной на ул. Трудовой в Шевченковском районе столицы