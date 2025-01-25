Под Киевом в одном из ЖК произошел взрыв в квартире. Подробности, фото и видео

В Ирпене Киевской области в субботу, 25 января, в квартире одного из жилых комплексов произошел взрыв. В результате этого в одной из комнат жилья выбило стеклопакет.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"В Ирпенском ЖК "Фортуна" произошел взрыв", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть, что взрывной волной на одном из этажей вынесло упавший в нескольких метрах от дома стеклопакет. Пока информации о причинах чрезвычайного происшествия и пострадавших не поступало. На месте работают спасатели.

Напомним, в Святошинском районе в квартире многоэтажного дома произошел взрыв газовой смеси из баллона и возник пожар. В результате опеки получила владелица жилья.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области в четверг, 10 октября, раздался взрыв в многоэтажном доме. По предварительной информации, в одной из квартир произошла утечка газа.

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