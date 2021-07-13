Под Киевом в Десне утонул подросток: тело нашли на второй день

Во вторник, 13 июля, в селе Пуховка Броварского района Киевской области на берегу реки утонул 16-летний подросток. Он отдыхал на центральном пляже села.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ДСНС в Киевской области. Там отметили, что сообщение о том, что парень утонул, поступило вечером, 12 июля.

"На место вызова направлен дежурный караул 21-й ДПРЧ города Бровары и работников Рожнянской спасательной станции. По прибытию установлено, что на центральном пляже Пуховки утонул житель Киева 2005 года рождения", – рассказали в пресс-службе.

Поисковые работы в прибрежной зоне Десны продолжались почти два часа, но из-за сильного течения и вечернего времени они были приостановлены. Тело парня нашли только на следующий день.

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В ДСНС также отметили, что с начала года на водоемах области погибло 70 человек, из них шесть детей, спасено 21 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе утром 12 июля на пляже "Аркадия" утонул пожилой мужчина Его тело около 7:30 вытащили на сушу, а забрали только до полудня. Все это время рядом с телом погибшего отдыхали люди.