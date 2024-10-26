Под Киевом спасатели несколько часов тушили масштабный пожар в частном доме. Подробности, фото и видео

В селе Иванковичи Киевской области произошел масштабный пожар в частном жилом доме. Спасатели почти три часа тушили огонь на площади 250 квадратных метров.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причину возникновения возгорания установят специалисты.

По словам спасателей, 25 октября в 19:06 к ним поступило сообщение о пожаре в селе Иванковичи.

"По прибытию спасателей установлено, что горит двухэтажный частный жилой дом. Пожар ликвидирован в 21:55 на площади 250 квадратных метров. Погибшие и пострадавшие не обнаружены. До тушения огня. было привлечено 5 единиц техники и 17 человек личного состава", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в селе Романков Киевской области произошел масштабный пожар на территории ресторана. Спасатели тушили огонь на площади в 2 тысячи квадратных метров.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Михайловская Рубежовка в Киевской области произошел пожар в частном доме. В результате чрезвычайного происшествия пострадала женщина, спасавшая сожителей, проживавших вместе с ней.

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