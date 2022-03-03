Под Киевом рядом с местом обстрела возник масштабный пожар на складе. Видео

Вблизи поселка Чайки Киевской области в четверг, 3 марта, произошел пожар на складе. Недалеко от места происшествия происходят боевые действия.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Информации о пострадавших или погибших не поступало (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Пожар возник на складе – спасатели не могут приблизиться и приступить к тушению из-за того, что рядом начались боевые действия. Информации о пострадавших или погибших пока нет", – рассказал наш собеседник.

Видео дня

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!