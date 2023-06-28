Под Киевом произошло лобовое столкновение легковушки и микроавтобуса: травмированы. Фото

В Вишневом Киевской области легковушка выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с микроавтобусом. В результате ДТП пострадала пассажирка последнего авто, которую госпитализировали в больницу. У других участников происшествия травмы незначительны.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят следователи.

"Предварительно было установлено, что в Вишневом водитель легковушки Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Benz. К медикам пока обратилась одна пассажирка буса – у женщины перелом носа и сотрясение мозга. Ее госпитализировали в больницу. Другие участники ДТП получили незначительные повреждения", – рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что полицейские и совместно с работниками "Департамента охраны", которые оперативно прибыли на место ДТП, оказали домедицинскую помощь пострадавшим и перекрыли движение транспорта.

Напомним, в Тараще Киевской области 6-летний мальчик, катаясь на подаренном на день рождения мотоцикле, на скорости врезался в ограждение. Ребенка с травмой головы госпитализировали в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области мужчина попал под колеса автомобиля. Благодаря камерам видеонаблюдения было установлено, что пешеход неожиданно выбежал на дорогу и бросился на легковушку.

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