Под Киевом произошел взрыв в многоэтажке, пострадавший. Подробности и видео

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области в квартире многоэтажного дома взорвался аккумулятор. В результате чрезвычайного происшествия есть пострадавший.

Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины. Окончательную причину ЧП установят правоохранители.

"По предварительной информации, в селе Софиевская Борщаговка, в одной из квартир многоэтажного дома взорвался литиевый аккумулятор. В результате происшествия есть пострадавший. Ему оказывается необходимая медицинская помощь", – рассказали в ГСЧС.

На опубликованных в соцсетях видео можно увидеть последствия ЧП, в частности, взрывной волной выбило стеклопакеты в квартире.

Напомним, в Оболонском районе Киева произошел пожар в квартире многоэтажного дома. В результате чрезвычайного происшествия пострадали двое маленьких детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из районов Киева в среду, 5 июня, местные жители услышали звук взрыва. Воздушную тревогу в столице не объявляли.

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