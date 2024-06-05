В Киеве раздался взрыв, тревога не была объявлена: что известно

В одном из районов Киева в среду, 5 июня, местные жители услышали звук взрыва. Воздушную тревогу в столице не объявляли.

Об этом сообщили в социальных сетях. Официальной информации о ЧП не поступало.

Так, около 12:30 в соцсетях появилась информация о взрыве в одном из районов столицы. При этом в регионе не объявляли воздушную тревогу. Как рассказали OBOZ.UA в правоохранительных органах, сообщений о происшествиях на линию 102 не поступало.

Стоит добавить, что в Киеве и Киевской области с 5 по 13 июня запланированы командно-штабные военные учения. В указанный период может осуществляться перемещение личного состава и тяжелой техники защитников Украины.

Отмечается, что военные хотят провести "практические действия по привлечению личного состава, военной техники и вооружения всех наземных, речных, противовоздушных и противодиверсионных подразделений". Цель тренировок – отработка боевых и специальных задач оборонной операции в условиях активного применения врагом всего спектра наступательного вооружения и действий ДРГ.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Великобритании в рамках многонациональной учебной операции Interflex личный состав Вооруженных сил Украины проходит базовую военную подготовку. На начальном этапе обучения – преодоление полосы препятствий.

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