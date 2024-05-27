Под Киевом произошел масштабный пожар в столярном цехе. Фото и подробности

В Буче Киевской области произошел масштабный пожар в столярном цехе. Спасатели тушили огонь на площади более 400 квадратных метров.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства и причины возгорания установят правоохранители.

"26 мая в 16:28 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о пожаре внутри металлического ангара (столярный цех) и дров рядом с ним в городе Буча, ул. Михайловская. О прибытии спасателями установлено, что площадь пожара составляет 440 м. кв. Она была ликвидирована в 17:40", – рассказали в пресс-службе.

Информация о погибших или пострадавших не поступала. К тушению привлечены от ГСЧС 11 человек и 3 ед. техники, дополнительно привлечены 8 человек и 2 ед. техники.

Напомним, в Голосеевском районе Киева произошел пожар на 11 этаже жилого дома. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли мужчину из пылающей квартиры и двоих детей с верхних этажей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области возник масштабный пожар в лесном массиве. Большой столб дыма был виден в нескольких районах столицы.

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