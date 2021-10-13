В Киеве электричка сбила мужчину, который сидел на путях и говорил по телефону. Фото

В Шевченковском районе Киева в ночь с 12 на 13 октября на железнодорожной станции "Сырец" электричка сбила мужчину. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе столичной полиции. Предварительно, мужчина сидел между путями под путепроводом.

"Пострадавший разговаривал по телефону, когда его зацепила проезжающая городская электричка. Мужчину стразу же доставили в больницу. Обстоятельства происшествия установит следствие", – рассказали в полиции.

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Как сообщил Telegram-канал "Magnolia TV (неофіційно)", по словам машинистов поезда человека на путях они заметили за 150 метров.

"Сразу начали сигналить, но человек сидел с фонариком и никак не реагировал. Применили экстренное торможение, однако столкновения, к сожалению, не удалось избежать", – говорится в сообщении.

Напомним, в селе Тарасовка Киевской области 2 сентября на железнодорожном переезде поезд сбил насмерть 15-летнего парня.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Шевенково Киевской области электропоезд сообщением "Винница-Сумы" сбил 72-летнего мужчину. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия.