Под Киевом перевернулся грузовик с дровами: его транспортировали на штрафплощадку. Фото

В Буче Киевской области в среду, 5 января, правоохранители остановили грузовик с дровами, на которые у водителя не было документов. Во время транспортировки машины на штрафплощадку, она съехала в кювет и перевернулась на бок.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. На водителя автотранспорта составили админпротокол, а также открыли уголовное производство за незаконную перевозку леса.

Как рассказали правоохранители, во время патрулирования полицейские заметили на улице Новое Шоссе в Буче грузовой автомобиль, который перевозил древесину. У 25-летнего водителя не было документов на груз.

"Дрова и грузовой автомобиль полицейские изъяли. Во время движения к площадке временного содержания водитель грузового автомобиля, пытаясь развернутся, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате машина перевернулась на бок, а древесина частично высыпалась на землю", – рассказали в полиции.

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По факту незаконной перевозки леса открыто уголовное производство. Водителю грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Кроме того, на него составили админматериалы за ДТП.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев текущего года в Украине произошло почти 171 тыс. аварий, в которых погибло более 2,9 тыс. человек и еще более 27 тыс. получили травмы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Шевченковском районе Киева произошла авария с участием легковушки и грузовика. В результате ДТП был перекрыт выезд из двора одного из домов.