Под Киевом мужчина во время прогулки в лесу обнаружил взрывоопасную находку. Фото и подробности

В селе Вита-Почтовая Киевской области мужчина во время прогулки в лесу обнаружил артиллерийский снаряд. Чтобы удалить опасную находку, на место вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Разминирование территории региона еще не завершено.

"Во время прогулки в лесу села Вита-Почтовая Киевской области один мужчина наткнулся на подозрительный ржавый предмет. Не сомневаясь, он позвонил в Службу спасения, и на место сразу выехали саперы", – рассказали в пресс-службе.

На месте происшествия саперы выяснили, что находкой оказался оставшийся со времен Второй мировой войны артиллерийский снаряд калибра 76 мм. Других опасных предметов рядом не обнаружили, и обошлось без пострадавших.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области жители одного из населенных пунктов обнаружили на поле остатки ракеты X-55. Чтобы удалили "находку", на место вызвали саперов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области работники во время уборки промышленной зоны обнаружили минометную мину в САУ "Нона-С". Взрывоопасную находку изъяли саперы.

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