Под Киевом микроавтобус сбил школьницу. Момент ДТП попал на видео

В Тарасовке Киевской области во вторник, 7 сентября, микроавтобус Ford сбил девочку. Предварительно установлено, что школьница перебегала дорогу в неразрешенном месте.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Благодаря реакции водителя автомобиля ребенок не получил серьезных травм (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Девочка прыгнула на микроавтобус из-за автомобиля, который двигался в встречном направлении и остановился перед перекрестком. Отметим, ребёнок не получил тяжёлых травм, вскоре подъехала скорая. Видео момента ДТП передано водителю авто", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном ролике можно увидеть, что школьница выбежала на дорогу из-за авто и благодаря реакции водителя Ford, не случилось трагедии. Микроавтобус задел девочку, которая в результате этого упала – она смогла подняться на ноги, но при этом хромала.

Напомним, в Киеве во вторник, 7 сентября, на проспекте Степана Бандеры в районе станции метро "Почайна" столкнулись автомобили Лада и Renault Logan. В результате ДТП последний перевернулся.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что недалеко от поселка Малые Ерковцы Киевской области во вторник, 7 сентября, произошла авария с участием четырех автомобилей. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали 4 человека.