На Киевщине произошло массовое ДТП, в том числе с участием маршрутки: есть пострадавшие. Фото

Недалеко от поселка Малые Ерковцы Киевской области во вторник, 7 сентября, произошла авария с участием четырех автомобилей. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали 4 человека.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Массовая авария привела к тому, что на этом участке дороги образовалась пробка.

"Столкнулись грузовой автомобиль, легковушка и два микроавтобуса. Один из них занимался лицензированной перевозкой пассажиров", – рассказал наш собеседник.

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В пресс-службе патрульной полиции Киевской области уточнили, что авария произошла на 30 километре автодороги Н-08 Борисполь - Мариуполь.

"В связи с ДТП, в направлении города Переяслав-Хмельницкий, затруднено движение в обоих направлениях. Следователи будут устанавливать все обстоятельства происшествия. Водители, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заблаговременно планируйте свои маршруты учитывая указанную информацию", – сообщили в полиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве во вторник, 7 сентября, на проспекте Степана Бандеры в районе станции метро "Почайна" столкнулись автомобили Лада и Renault Logan. В результате ДТП последний перевернулся.