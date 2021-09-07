В Киеве на проспекте Бандеры произошло ДТП с переворотом, есть пострадавшие. Видео

В Киеве во вторник, 7 сентября, на проспекте Степана Бандеры в районе станции метро Почайна столкнулись автомобили Лада и Renault Logan. В результате ДТП последний перевернулся.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Предварительно, пострадали два человека (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В автомобиле Лада было трое пассажиров, двое из которых получили травмы. Первую домедицинскую помощь всем участникам ДТП предоставил свидетель аварии", – говорится в сообщении.

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Отметим, во вторник на столичных улицах образовались многочисленные пробки, которые парализовали движение на дорогах города. Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Проезд затруднен на Северном, Гаванском, Метро, Патона и Дарницком мостах.

Проблемы с движением есть на проспектах Романа Шухевича (ДТП в районе остановки трамвая), Степана Бандеры (ДТП), Героев Сталинграда, Освободителей, Броварском, Николая Бажана (ремонт Южного моста), Петра Григоренко, Соборности (ДТП) и Юрия Гагарина.

Тянучки образовались на проспектах Победы, Академика Палладина, Воздухофлотском, Академика Глушкова, Голосеевском, Валерия Лобановского, Леся Курбаса и Любомира Гузара.

Пробки повлияли на скорость автомобилей на улицах Братиславской, Миропольской, Курнатовского, Днепровской набережной, Богатырской, Скляренко, Кирилловской, Елены Телиги, Вадима Гетьмана.

Проблемы с движением наблюдались в центре столицы, на бульварах Леси Украинки, Перова, Тараса Шевченко, Дружбы Народов, Вацлава Гавела и Чоколовском, на Дарницком, Набережном и Харьковском шоссе, а также Кольцевой (ДТП и ремонтные работы) и Окружной дорогах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на Столичном шоссе в ночь с 5 на 6 сентября Kia на скорости протаранила грузовой автомобиль. Несмотря на то, что легковушка превратилась в груду металла, женщина-водитель не пострадала.