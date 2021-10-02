Под Киевом легковушка протаранила цистерну с газом, есть погибший. Фото

Сегодня, 2 октября, в селе Святопетровское Киевской области легковой автомобиль столкнулся с газовым модулем АЗС. В результате аварии один человек погиб, еще один – получил травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. ДТП произошло из-за того, что водитель "легковушки" не справился с управлением.

"В результате один человек погиб, еще один – пострадал. Также повреждено цистерну с газом, из которой произошла утечка", – сказано в сообщении.

Сотрудники ГСЧС устранили последствия инцидента и организовали дежурство личного состава на месте происшествия. В спасательной операции было задействовано 19 человек.

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Отметим, накануне в Киеве произошло похожее смертельное ДТП с автомобилем Mini Cooper. Водитель не справился с управлением, налетел на бордюрный камень, снес отбойник, а затем вылетел в кювет. По словам очевидцев, машина пролетела около 70 метров и переворачивалась с крыши на колеса, пока не остановилась в лесополосе.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве автомобиль Jeep врезался в стелу АЗС возле ТРЦ "Караван". Водителю транспортного средства якобы стало плохо, в результате чего он потерял сознание за рулем.