Под Киевом гололедица спровоцировала массовое ДТП. Видео

На Бориспольском шоссе в Киевской области в пятницу, 31 декабря, гололед спровоцировал масштабное ДТП. Информации о пострадавших не поступало.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. Аварии произошли на участке дороги в направлении Киева (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На первый взгляд даже не посчитать, сколько автомобилей здесь побилось утром из-за чрезвычайно скользкой дороги", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что в результате гололедицы столкнулось не менее 20 автомобилей. Часть из них стоят на дороге, а еще часть – на обочине. Из-за ДТП движение на этом участке Бориспольского шоссе в направлении Киева затруднено.

Информации о пострадавших или погибших, не поступало.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев текущего года в Украине произошло почти 171 тыс. аварий, в которых погибло более 2,9 тыс. человек и еще более 27 тыс. получили травмы.

Напомним, в Шевченковском районе Киева в ночь с 29 на 30 декабря произошла авария с участием Renault и Hyundai. Якобы после этого водитель последнего авто напал на родных второй участницы ДТП.

На видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что недалеко от села Копылов Киевской области в четверг, 30 декабря, на трассе "Киев-Чоп" произошла авария с участием эвакуатора, который перевозил легковушку. В результате ДТП травмы получил водитель спецтранспорта.