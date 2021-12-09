Под Киевом BMW на переходе сбил пенсионерку. Фото

В Вышгороде Киевской области в четверг, 9 декабря, автомобиль BMW на пешеходном переходе сбил 70-летнюю женщину. Инцидент произошел на улице Набережной около 8:50.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

"Автомобиль BMW сбил пожилую женщину, которая переходила по регулируемому пешеходному переходу. При этом сигнал светофора находился в аварийном (мигающий желтый – Ред.) режиме в связи с погодными условиями. По предварительным данным, 35-летний частный предприниматель двигался в крайнем правом ряду в направлении села Хотяновка и не заметил пешехода", – рассказали в полиции.

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В результате аварии пенсионерка была травмирована. Ее госпитализировали в медучреждение. Обстоятельства и причины автопроисшествия установит следствие.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые десять месяцев текущего года в Украине произошло более 154 тысяч аварий, в которых погибло более 2,5 тысяч человек и еще почти 25 тысяч получили травмы.

Напомним, в селе Волица Фастовского района 6 декабря автомобиль Fiat Doblo сбил 10-летнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что недалеко от поселка Чупира Белоцерковского района 7 декабря грузовик MAN сбил пешехода. Пострадавшего с множественными переломами госпитализировали.