На Киевщине грузовик сбил пешехода-нарушителя. Фото

Недалеко от поселка Чупира Белоцерковского района 7 декабря грузовик MAN сбил пешехода. Пострадавшего с множественными переломами госпитализировали.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте.

"Вчера, 7 декабря около 21:00 на трассе Киев-Одесса грузовик MAN сбил 37-летнего пешехода. В полицию обратился сам 34-летний водитель фуры. Предварительно было установлено, что пострадавший переходил проезжую часть в неположенном месте", – рассказали в полиции.

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Пешехода госпитализировали в Белоцерковскую городскую больницу №2. Медики диагностировали у него переломы основания черепа, грудной клетки и ноги.

По факту дорожно-транспортного происшествия с потерпевшим открыто уголовное производство (часть 1 статьи 286 УКУ). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые десять месяцев текущего года в Украине произошло более 154 тысяч аварий, в которых погибло более 2,5 тысяч человек и еще почти 25 тысяч получили травмы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Волица Фастовского района 6 декабря автомобиль Fiat Doblo сбил 10-летнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение.