Площадь около 1 га: в Киевской области спасатели потушили пожар, который вывел столицу в рейтинг самых загрязненных городов. Фото и видео

В Вышгородском районе Киевской области спасатели потушили пожар в экосистеме, дым от которого, вероятно, повлиял на качество воздуха в столице. Бойцы ликвидировали возгорание на площади около гектара.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Причины возникновения огня установят правоохранители.

Так, в пятницу, 20 сентября, спасатели потушили пожар на торфянике, который возник вблизи села Феневичи Вышгородского района. Бойцы ГСЧС боролись с возгоранием, распространившимся на площади около 1 га. Пока информации о погибших или пострадавших не поступало.

Добавим, утром в пятницу, 20 сентября, Киев возглавил рейтинг городов мира с самым загрязненным воздухом (на 9:30). На втором месте был Каир, столица Египта. На третьем – Джакарта, столица Индонезии.

Согласно информации КГГА, вероятной причиной ухудшения качества атмосферного воздуха пожары в экосистемах в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Отметим, что согласно рейтингу Iqair по состоянию на 15:25 Киев опустился с 1 на 27 строчку рейтинга городов мира с самым загрязненным воздухом.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Вергуны Черкасской области 15 сентября из-за неосторожного обращения местных жителей с огнем вспыхнула лесная подстилка. Пострадали и обратились за помощью медики шесть человек.

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